Smartphone voor je kind? 'Dit is de perfecte leeftijd om eraan te beginnen'

Het moment waarop een kind zijn of haar eerste smartphone krijgt kan een spannende mijlpaal zijn voor gezinnen. Voor ouders gaat het vaak niet alleen om de vraag wanneer hun kind een telefoon krijgt, maar ook om de afspraken die daarbij horen. Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel vindt de gemiddelde Nederlander een leeftijd van 12,5 jaar het best, ouders vinden dat een kind gemiddeld al vanaf 11,9 jaar een eerste smartphone moet krijgen. Maar wat speelt er allemaal mee bij deze keuze?

Ouders hebben verschillende redenen om hun kind een telefoon te geven. De belangrijkste is bereikbaarheid, aldus 28 procent van de ondervraagden. Andere veelgenoemde redenen zijn groepsdruk en bij de tijd blijven (10 procent), gebruik voor school (7 procent), en meer zelfstandigheid voor het kind (7 procent). Ook veiligheid speelt mee: 5 procent noemt het handig om via locatiegegevens te zien waar hun kind is.

Slimme afspraken maken

Een smartphone kan veel voordelen bieden, maar regels blijven belangrijk. Bijna de helft van de ouders (49 procent) verbiedt telefoongebruik tijdens het eten of familietijd. Andere populaire afspraken zijn: geen betaalde apps zonder toestemming (38 procent), omgaan met vreemden online (34 procent) en de telefoon ’s avonds beneden opbergen (30 procent). En voor 31 procent van de ouders is meekijken op de telefoon van hun kind een absolute voorwaarde.

Veel ouders (68 procent) vinden het niet moeilijk om duidelijke afspraken te maken. Toch geeft 29 procent aan er soms mee te worstelen. Tips? Begin klein, blijf consequent en bespreek samen wat belangrijk is.