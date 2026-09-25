DigiD-app nu ook zonder smartphone te gebruiken op Windows en Mac

De app van DigiD is nu ook op de computer te gebruiken. Dat is vooral handig voor mensen die geen smartphone hebben. In Nederland gaat het om ongeveer een miljoen mensen. Zij konden de DigiD-app tot nu toe niet gebruiken.

De app maakt inloggen op de computer makkelijker. Je hebt geen smartphone nodig en hoeft ook geen QR-code te scannen of een koppelcode in te vullen. Om in te loggen heb je wel je persoonlijke pincode nodig.

De app werkt alleen op de computer waarop je hem hebt geactiveerd. Inloggen is volgens de Rijksoverheid net zo veilig als met de DigiD-app op een smartphone.

DigiD-app werkt ook met hulpmiddelen

De app is ook te gebruiken met hulpmiddelen. Zo werkt de DigiD-app bijvoorbeeld met software waarmee je een computer met je ogen kunt bedienen.

Bij het maken van de app is gekeken naar wat gebruikers nodig hebben. Logius deed samen met Stichting Accessibility onderzoek onder mensen die de DigiD-app niet op een mobiel apparaat kunnen gebruiken. Hun ervaringen en feedback zijn gebruikt om de app te verbeteren.

De app is te downloaden in de Microsoft Store voor Windows en in de App Store voor Mac.