Grote identificatieapp waar veel Nederlanders gebruik van maken stopt ermee

Een identificatiedienst waar veel banken, verzekeraars, webwinkels en andere organisaties gebruik van maken, iDIN, stopt ermee. De dienst wordt overgenomen door de Belgische identiteitsapp itsme. Het is de bedoeling dat de Nederlandse dienst in 2028 volledig opgaat in de Belgische app.

iDIN is een initiatief van Currence, een samenwerkingsverband van de grote Nederlandse banken. Inmiddels zijn zo’n 300 websites aangesloten bij de dienst, en kunnen ongeveer 13 miljoen Nederlanders er gebruik van maken. Voor gebruikers betekent de overname dat ze vanaf juni volgend jaar naast iDIN ook met de itsme-app kunnen inloggen bij aangesloten organisaties.

Het gebruik van IDIN en DigiD is veilig, maar online liggen er wel tal van andere gevaren op de loer. Zo neemt het aantal meldingen over fraude met AI flink toe:

Belgische banken

Het Belgische itsme is opgericht door grote banken, waaronder KBC, Belfius en de Belgische tak van ING. Het is inmiddels een Europees erkend inlogmiddel, actief in 29 andere Europese landen met 1200 aangesloten bedrijven. In België gebruiken mensen itsme ook om in te loggen bij overheidswebsites — een rol die in Nederland wordt vervuld door DigiD.

Veiligheid

Dat iDIN in buitenlandse handen overgaat, betekent volgens itsme niet dat wordt ingeboet op veiligheid. itsme-topman Tom Van Den Bosch benadrukt in een verklaring dat bij zijn organisatie sprake is van de "hoogste internationale standaarden". Hoeveel geld er met de overname van iDIN is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Het is niet voor het eerst dat een Nederlands systeem van de banken opgaat in een partij van over de grens. Twee jaar geleden werd onlinebetalingssysteem iDEAL, dat eveneens was ondergebracht bij Currence, al overgenomen door het European Payments Initiative (EPI). Vanaf 2026 wordt iDEAL omgedoopt in iDEAL | Wero als eerste stap in de geleidelijke overgang naar Wero, de Europese digitale portemonnee die al door ruim 45 miljoen Europeanen wordt gebruikt.