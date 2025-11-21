Kabinet onderzoekt 'mogelijk zorgwekkende' gevolgen van Amerikaanse overname bedrijf DigiD

Het kabinet gaat kijken wat de gevolgen zijn als het bedrijf Solvinity, dat onder meer een belangrijke rol speelt bij het gebruik van DigiD, wordt overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. De Autoriteit Consument & Markt maakte vrijdag bekend dat Kyndryl een bod heeft uitgebracht op Solvinity, wat waarschijnlijk zal leiden tot de overname van het oorspronkelijk Nederlandse bedrijf.

Solvinity biedt naar eigen zeggen een 'betrouwbare en veilige IT-omgeving voor bedrijven.' Onder meer DigiD, MijnOverheid en communicatiediensten van het ministerie van Justitie en Veiligheid draaien op de servers van Solvinity, een van oorsprong Nederlands bedrijf dat inmiddels in handen is van een Brits bedrijf.

Deze overheidsdiensten werken bewust niet samen met big-tech leveranciers, om een digitaal autonome samenleving te kunnen waarborgen. De overname van Solvinity door een groot Amerikaans bedrijf roept daarom veel vragen op.

Waar data is, is mogelijkheid tot het uitlekken daarvan. Hoe voorkom jij dat je slachtoffer wordt?

2:16 Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?

Overname mogelijk zorgwekkend

Demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) zegt dat "zo'n overname zorgwekkend kan zijn". Het kabinet wil juist minder afhankelijk zijn van Amerikaanse techbedrijven, vooral als die bedrijven ook Nederlandse data beheren. Daarmee kan Nederland namelijk mogelijk onder druk worden gezet, bijvoorbeeld door de toegang tot DigiD te blokkeren. "We moeten goed kijken wat de implicaties zijn", aldus Rijkaart. Volgens hem zijn collega's in het kabinet daar "druk mee bezig".

Digitale afhankelijkheid brengt ook nog andere risico's met zich mee. Zo kan het mogelijk lastiger worden voor publieke organisaties om hun maatschappelijke opdracht naar eigen inzicht uit te voeren. Het zeggenschap van ambtenaren, leerkrachten, of journalisten over hoe zij hun werk doen, de keuzes die ze daarbij maken en de prioriteiten die zij stellen, kan door digitale afhankelijkheid onder druk komen te staan.

Toch wordt de overname vooralsnog niet geblokkeerd, zegt Rijkaart. "Daar is het nu nog te vroeg voor. We moeten eerst kijken waar het werkelijk over gaat." Staatssecretaris Eddie van Marum (Digitalisering, BBB) zei na afloop van de ministerraad dat DigiD "Nederlands is en Nederlands blijft". Volgens hem kijken de landsadvocaat en de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken naar de overname.

'Geen impact op de dienstverlening'

Volgens Solvinity biedt de overname door Kyndryl juist meer mogelijkheden om te blijven vernieuwen op het gebied van IT-beheer, beveiliging en automatisering. "We zijn ons bewust van de vragen die leven in de markt", stelde Solvinity-topvrouw Daniëlle Schuur eerder deze maand in een verklaring op de website. "Er zal geen impact zijn op de dienstverlening die wij aan onze klanten leveren. We zijn in goed gesprek met overheden en andere klanten om verdere toelichting te geven op de voorgenomen overname."