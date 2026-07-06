'Overheid kreeg kans om DigiD-beheerder te kopen, maar zag daarvan af'

De Nederlandse overheid kreeg eerder de kans om Solvinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, over te nemen. Daar maakte het kabinet geen gebruik van. Dat stelden de advocaten van Solvinity maandag tijdens een rechtszaak in Rotterdam over het verbod op de overname door het Amerikaanse technologiebedrijf Kyndryl.

Volgens de advocaten besloten de aandeelhouders van Solvinity in 2024 het bedrijf te verkopen. Begin 2025 vroegen zij eerst aan de Nederlandse overheid of die het bedrijf wilde overnemen. "Van die mogelijkheid heeft de overheid geen gebruik willen maken", zeiden de advocaten in de rechtbank.

Pas daarna ging Solvinity op zoek naar een andere koper. Volgens het bedrijf brachten geen Nederlandse partijen een bod uit, waarna het uitkwam bij het Amerikaanse Kyndryl. Solvinity is nu nog in handen van een Britse investeerder.

Verbod op overname

Staatssecretaris Willemijn Aerdts van Digitale Economie en Soevereiniteit verbood eind mei de overname door Kyndryl. Volgens haar brengt de transactie risico's mee voor het publieke belang.

Solvinity is tegen dat besluit in beroep gegaan en vraagt de rechter in een kort geding om het verbod voorlopig te schorsen. Volgens het bedrijf zijn er "tal van maatregelen" mogelijk om de zorgen van de staatssecretaris weg te nemen.

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Zorgvuldig

De landsadvocaat liet weten dat de overheid zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de overname. Daarbij is onder meer gekeken naar de informatie waarover Solvinity beschikt en de risico's als die gegevens door de Amerikaanse overheid zouden kunnen worden opgevraagd.

Een deel van de zitting vindt achter gesloten deuren plaats vanwege vertrouwelijke informatie.