Overname bedrijf achter DigiD verboden om veiligheidsrisico

De overname van het bedrijf achter DigiD (Solvinity) door het Amerikaanse Kyndryl wordt door staatssecretaris Willemijn Aerdts (Economische Zaken) verboden. Ze doet dat op advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).

Het BTI concludeert "dat deze beoogde overname van Solvinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang", schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Daarom heeft ze besloten tot een "volledig verbod van deze overname", die op het punt stond te worden afgerond.

"Ik hecht eraan te benadrukken dat de investeringstoets op basis van de WOZT door het BTI landenneutraal, risico-gebaseerd, en proportioneel is, en een objectieve toets uitsluitend om risico's voor het publieke belang te voorkomen", aldus Aerdts.

Meerderheid Kamer tegen overname

In de Kamer verzette een meerderheid zich tegen een overname. De Amerikaanse autoriteiten zouden dan in bepaalde gevallen vertrouwelijke gegevens in handen kunnen krijgen. Ook werden rechtszaken aangespannen om te voorkomen dat Kyndryl eigenaar van Solvinity zou worden.

Ondanks die weerstand tegen de overname kondigde staatssecretaris Eric van der Burg (Binnenlandse Zaken, VVD) vorige maand nog aan het contract met Solvinity met twee jaar te verlengen. Dat was nodig, omdat anders "de continuïteit en veiligheid van de dienstverlening van Logius in gevaar komt". Logius is het overheidsbedrijf dat eigenaar is van DigiD.

"In de komende periode blijft het kabinet in contact met Solvinity en de huidige eigenaar over verdere ontwikkelingen bij het bedrijf", laat de staatssecretaris de Kamer weten.