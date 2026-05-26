Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Overname bedrijf achter DigiD verboden om veiligheidsrisico

Overname bedrijf achter DigiD verboden om veiligheidsrisico

Beleid

Vandaag, 12:24

Link gekopieerd

De overname van het bedrijf achter DigiD (Solvinity) door het Amerikaanse Kyndryl wordt door staatssecretaris Willemijn Aerdts (Economische Zaken) verboden. Ze doet dat op advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).

Het BTI concludeert "dat deze beoogde overname van Solvinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang", schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Daarom heeft ze besloten tot een "volledig verbod van deze overname", die op het punt stond te worden afgerond.

Waar data is, is mogelijkheid tot het uitlekken daarvan. Hoe voorkom jij dat je slachtoffer wordt? In deze video leggen we het je uit:

Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?
2:16

Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?

"Ik hecht eraan te benadrukken dat de investeringstoets op basis van de WOZT door het BTI landenneutraal, risico-gebaseerd, en proportioneel is, en een objectieve toets uitsluitend om risico's voor het publieke belang te voorkomen", aldus Aerdts.

Meerderheid Kamer tegen overname

In de Kamer verzette een meerderheid zich tegen een overname. De Amerikaanse autoriteiten zouden dan in bepaalde gevallen vertrouwelijke gegevens in handen kunnen krijgen. Ook werden rechtszaken aangespannen om te voorkomen dat Kyndryl eigenaar van Solvinity zou worden.

Ondanks die weerstand tegen de overname kondigde staatssecretaris Eric van der Burg (Binnenlandse Zaken, VVD) vorige maand nog aan het contract met Solvinity met twee jaar te verlengen. Dat was nodig, omdat anders "de continuïteit en veiligheid van de dienstverlening van Logius in gevaar komt". Logius is het overheidsbedrijf dat eigenaar is van DigiD.

"In de komende periode blijft het kabinet in contact met Solvinity en de huidige eigenaar over verdere ontwikkelingen bij het bedrijf", laat de staatssecretaris de Kamer weten.

Door ANP

Lees ook

Kamermeerderheid wil servers DigiD in Nederland houden
Kamermeerderheid wil servers DigiD in Nederland houden
Kabinet onderzoekt 'mogelijk zorgwekkende' gevolgen van Amerikaanse overname bedrijf DigiD
Kabinet onderzoekt 'mogelijk zorgwekkende' gevolgen van Amerikaanse overname bedrijf DigiD

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.