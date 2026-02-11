Kamermeerderheid wil servers DigiD in Nederland houden

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil voorkomen dat Nederlandse DigiD-gegevens in Amerikaanse handen terechtkomen, meldt RTL Nieuws. Aanleiding is de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity, dat de servers van DigiD beheert, door een Amerikaans IT-bedrijf.

Het is te hopen dat na de Amerikaanse overname je gegevens in goede handen zijn. Maar wat moet je doen bij een eventueel datalek? Bekijk onderstaande video:

2:16 Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?

We gebruiken DigiD in Nederland om toegang te krijgen tot onze gegevens bij bijvoorbeeld de Belastingdienst en de gemeente, maar ook bij zorgverzekeraars. DigiD wordt gebouwd en beheerd door een overheidsinstantie, Logius. Maar de servers waar de dienst op draait, worden beheerd door een IT-bedrijf, Solvinity.

Dat bedrijf is in beeld om overgenomen te worden door een Amerikaans IT-bedrijf. En dat is onwenselijk, vindt een meerderheid van de Kamer.