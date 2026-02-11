Volg Hart van Nederland
Kamermeerderheid wil servers DigiD in Nederland houden

Tech-nieuws

Vandaag, 07:24

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil voorkomen dat Nederlandse DigiD-gegevens in Amerikaanse handen terechtkomen, meldt RTL Nieuws. Aanleiding is de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity, dat de servers van DigiD beheert, door een Amerikaans IT-bedrijf.

We gebruiken DigiD in Nederland om toegang te krijgen tot onze gegevens bij bijvoorbeeld de Belastingdienst en de gemeente, maar ook bij zorgverzekeraars. DigiD wordt gebouwd en beheerd door een overheidsinstantie, Logius. Maar de servers waar de dienst op draait, worden beheerd door een IT-bedrijf, Solvinity.

Dat bedrijf is in beeld om overgenomen te worden door een Amerikaans IT-bedrijf. En dat is onwenselijk, vindt een meerderheid van de Kamer.

Door ANP

