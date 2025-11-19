Terug

DigiD beperkt bereikbaar door DDoS-aanval

Storing

Vandaag, 11:04 - Update: 56 minuten geleden

DigiD kampte woensdagochtend met een storing. Daardoor konden veel mensen niet inloggen bij verschillende overheidsdiensten. Rond 11.00 uur hadden zo'n 3000 mensen via Allestoringen.nl aangegeven problemen te ervaren. De storing is inmiddels verholpen.

De storing heeft geduurd van 10.45 uur tot 11.30 uur. Door de storing hadden burgers en bedrijven tijdelijk geen of beperkt toegang tot onder meer de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en DUO.

DDoS-aanval

De oorzaak van de storing was een DDoS-aanval, liet een woordvoerder van Logius, de beheerder van DigiD, weten aan Hart van Nederland. "Dat gebeurt wel vaker, maar het vervelende is dat sommige mensen niet gebruik kunnen maken van de diensten."

DigiD is het systeem waarmee Nederlanders zich digitaal kunnen identificeren bij de overheid. Met die 'digitale handtekening' wordt onder meer belastingaangifte ondertekend of studiefinanciering aangevraagd.

Door Redactie Hart van Nederland

