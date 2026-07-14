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Rechtbank laat verbod op overname DigiD-beheerder in stand

Rechtbank laat verbod op overname DigiD-beheerder in stand

Tech-nieuws

Vandaag, 15:55

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De rechtbank in Rotterdam laat het verbod op de overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl voorlopig staan. Solvinity, dat het DigiD-platform beheert, had de rechter gevraagd het besluit van staatssecretaris Willemijn Aerdts tijdelijk terug te draaien.

De staatssecretaris hield de overname eind mei tegen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Volgens het BTI kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Er was ook kritiek vanuit de politiek en de samenleving, uit zorgen dat Amerikaanse autoriteiten mogelijk toegang zouden kunnen krijgen tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders.

Solvinity maakte bezwaar tegen het besluit en vroeg de rechter het verbod op te schorten. De rechter wijst dat verzoek af, omdat het bedrijf de uitkomst van het bezwaar kan afwachten zonder dat dit onomkeerbare gevolgen heeft.

De staatssecretaris beslist eind september over het bezwaar.

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