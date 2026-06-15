Rotterdamse fans Kaapverdië uitzinnig na enorme WK-stunt tegen Spanje

Kaapverdië heeft voor een grote verrassing gezorgd door gelijk te spelen tegen Spanje bij het debuut op het WK voetbal. In het Atlanta Stadium hielden de voetballers uit Kaapverdië, onder wie enkele in Rotterdam geboren spelers, de Europees kampioen op 0-0 en zorgden daarmee meteen voor het eerste WK-punt ooit.

En die punt zorgt voor een uitzinnig feest in Rotterdam, waar het lijkt alsof Kaapverdië het WK al heeft gewonnen. Bekijk de beelden van blije fans in de video in dit artikel.

Rotterdam

Kaapverdië begon de wedstrijd met verdediger Sidny Lopes Cabral, middenvelders Laros Duarte en Jamiro Monteiro en aanvaller Dailon Livramento, alle vier in Rotterdam geboren. Van de andere twee spelers met een Nederlandse achtergrond, viel Deroy Duarte in de tweede helft in. Garry Rodrigues bleef op de bank.

Spanje startte met een lange belegering van het doel van keeper Josimar Vozinha. De 40-jarige doelman kreeg het pas tegen het einde van de eerste helft lastig. Eerst stopte de doelman een schot van Pedri, die ook nog eens buitenspel bleek te staan. Een inzet van Ferran Torres na terugkoppen van Marc Cucurella belandde op de lat en Vozinha redde knap op de kopbal van Mikel Oyarzabal. De keeper tikte een schot van Torres en een kopbal van Aymeric Laporte ook nog naast.

Uruguay en Saudi- Arabië

Ook in de tweede helft slaagden de Spanjaarden er maar niet in de score te openen. Bondscoach Luis de la Fuente bracht in de 70e minuut Lamine Yamal en Mikel Merino in de ploeg. Lamine Yamal zorgde meteen voor gevaar met een voorzet op Merino, maar Vozinha stopte de inzet. Voor Spanje begon de tijd te dringen, maar de spelers werden ook slordiger. Invaller Dani Olmo schoot over. Kaapverdië kreeg zelfs kansen; een schot van Kevin Lenini ging via Olmo naast, een kopbal van Edilson Borges ging recht op de Spaanse doelman Unai Simon. Kaapverdië hield ook in de slotminuten stand en de spelers vierden het gelijkspel daarna uitbundig.

Kaapverdië speelt verder nog tegen Uruguay en Saudi-Arabië in groep H.