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Oranje speelt gelijk in eerste WK-duel

WK

Gisteren, 23:28

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Het Nederland elftal heeft gelijk gespeeld in de eerste WK-wedstrijd. In Dallas eindigde zondag de wedstrijd van Oranje tegen Japan in 2-2.

Crysencio Summerville maakte zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. De 24-jarige buitenspeler van West Ham United schoot de bal in de 64ste minuut in de verre hoek en zorgde daarmee voor een voorsprong van 2-1. Virgil van Dijk opende eerder, kort na rust, met een kopbal via de binnenkant van de paal de score. Keito Nakamura bracht Japan langszij. Uiteindelijk wist Japan in de laatste minuten van de wedstrijd gelijk te maken.

De volgende wedstrijd van Nederland op het WK is op zaterdag 20 juni tegen Zweden.

Voorafgaand aan de wedstrijd maakte het Oranjelegioen indruk met de fanwalk naar het stadion, dat zie je in de video bovenaan.

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Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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