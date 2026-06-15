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Ronald de Boer over Nederlands elftal: 'Gelijkspel voelt als verlies'

Voetbal

Vandaag, 09:08

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Wat ging er mis bij de wedstrijd tussen Nederland en Japan? We hebben wat dat betreft altijd 18 miljoen bondscoaches, maar oud-profvoetballer Ronald de Boer analyseerde maandagochtend uitgebreid het eerste WK-duel van Nederland in De 538 Ochtendshow. Hij wees daarbij op een aantal opvallende verbeterpunten. Welke dat zijn, hoor je in de video bovenaan dit artikel.

"Koeman is verantwoordelijk voor die 2-2 in mijn ogen", aldus De Boer. De voormalig Oranje-international is kritisch op de keuzes van de bondscoach tijdens de wedstrijd. Volgens hem pakten enkele beslissingen niet goed uit en verloor Nederland daardoor de grip op de wedstrijd. De Boer vindt dan ook dat Oranje twee punten heeft laten liggen en zegt dat het gelijkspel voor hem voelt als een verlies.

Ook ging het kort over de wissels van Koeman, waar veel kritiek op kwam. "We werden al minder en in mijn ogen gooi je dan een speler erin die fysiek en snel is, en dan niet Depay."

Wil je horen wat volgens Ronald de Boer beter had gekund? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

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