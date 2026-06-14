Helaas: Curaçao verliest eerste wedstrijd op WK

Curaçao debuteerde zondag in Houston als kleinste deelnemer ooit op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde tegen Duitsland en verloor met 7-1.

In Noordwijk kreeg de ploeg eerder een warm welkom bij de start van hun trainingskamp:

2:17 Warm onthaal voor voetbalploeg Curaçao in Noordwijk

Het elftal van bondscoach Dick Advocaat werd in het met 68.000 toeschouwers gevulde Houston Stadium gesteund door duizenden fans. Volgens officiële cijfers van de kaartverkoop waren ongeveer 5800 Curaçaose supporters zondag in Houston aanwezig om hun nationale ploeg aan te moedigen. Op een totaal van 158.000 inwoners komt het erop neer dat één op de 27 inwoners van Curaçao in het stadion zat.

Duitsland kwam al na zes minuten op voorsprong door Felix Nmecha. In de 21ste minuut maakte Livano Comenencia met een schot gelijk. De Duitser Nico Schlotterbeck zette Duitsland in de 38ste minuut op 2-1. Kai Havertz maakte in de blessuretijd van de eerste helft het derde doelpunt voor de Duitsers.

In de tweede helft vergrootte Jamal Musiala in de 47ste minuut de voorsprong voor de Duitsers met een rake schuiver langs de paal. Nathaniel Brown, Deniz Undav en Havertz maakten de laatste drie doelpunten voor Duitsland.

Reactie Dick Advocaat

Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao had een beter resultaat verwacht tegen Duitsland dan een 7-1-nederlaag. "We hadden er meer van verwacht, maximaal een 4-1-nederlaag. Maar Duitsland was gewoon beter dan wij", zei de bondscoach in Houston na afloop van de eerste groepswedstrijd op het WK.

Advocaat houdt hoop op betere resultaten tegen Ecuador en Ivoorkust. "Deelnemen is al geweldig", zei Advocaat. "We gaan weer ons best doen tegen Ecuador. De volgende wedstrijden zullen anders zijn. We bekijken het per wedstrijd. En als we niet verrassen, dan zijn we nog steeds blij dat we deel hebben genomen aan het grootste toernooi ter wereld."

Advocaat wil ervoor waken dat de 7-1 te hard aan zal komen bij zijn spelers. "Daar gaan we even over praten, maar niet te lang. Over een paar dagen is er weer een wedstrijd. Dan moeten we er weer staan."

De blue wave

Op het eiland Curaçao leeft het WK enorm Op straat zijn al dagenlang overal blauwe vlaggen te zien. Ook veel reclameborden zijn blauw gekleurd en heel veel mensen lopen in de kleur van de 'Blue Wave'.

De wedstrijd was al de hele week het gesprek van de dag. Op de radio worden veel nummers gedraaid die zijn geïnspireerd door de Blue Wave. Sportwedstrijden en bijeenkomsten die op zondag waren gepland, zijn verplaatst.