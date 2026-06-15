Klachten over oranjeshirts die van beeldscherm spatten: 'Echt absurd fel'

Zat jij zondagavond naar de wedstrijd tussen Oranje en Japan te kijken en dacht je: "Wauw, even de instellingen van mijn tv nakijken, de shirts van het Nederlands elftal knallen van het scherm." Dan ben je niet de enige. Online gaat het los op de felheid van de Oranjeshirts, de felste ooit gemaakt. En het is niet alleen maar blijdschap, maar het zijn vooral klachten: "Absurd fel he?"

De KNVB is bijzonder trots op de felle kleuren want wie kan de nationale ploeg nu nog omzeilen? Tv-kijkers in ieder geval niet meer, want dit WK spelen ze in een geheel oranje outfit, in tegenstelling tot de afgelopen oefeninterlands waar de oudere tenues nog werden gebruikt.

Felle shirts of niet, in Amerika laat het Oranjelegioen weer goed van zich horen. Je ziet het in bovenstaande video.

Online uiten veel kijkers dan ook hun ongenoegen over de wel heel felle shirts en broekjes, zoals deze X-gebruikers:

Tv instellen

Maar wat doe je er dan tegen? Hart van Nederland schakelde de hulp in van Martin Verschoor van ID Tech & Games, die het probleem herkende. "Ik had hetzelfde", stelt hij met een lach. Volgens de techdeskundige spelen er een aantal zaken mee. "Allereerst komt dit gewoon verkeerd over door het signaal en de kleur van het shirt. Maar ook het stadionlicht van het specifieke stadion is er deel van."

En dan zijn het nog al die losse toestellen met al die talloze instellingen. "Veel mensen hebben nooit hun tv ingesteld. Mocht het bij de volgende wedstrijd weer zo zijn kunnen mensen wel een beetje rommelen met de instellingen om het dragelijker te maken", aldus Verschoor. Zijn tip? "Haal de tv uit de dynamische of levendige stand en zet de kleurversterkers en het dynamisch contrast uit. Soms heet dit de film- of cinemastand."