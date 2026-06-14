Memphis fit genoeg om te spelen in WK-opener Oranje

Memphis Depay is fit genoeg om zondag in actie te komen tijdens het eerste WK-duel van Oranje tegen Japan. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd.

"Memphis is fit en kan starten", aldus Koeman. De aanvaller was aan het begin van de voorbereiding nog niet klaar voor een basisplaats, maar heeft volgens de bondscoach flinke stappen gezet.

"We zijn tien dagen geleden aan de voorbereiding begonnen en hij heeft stappen gemaakt. Hij is fitter geworden. Dat ziet er goed uit."

Fans willen liever Malen Uit een peiling van het Hart van Nederland Panel onder ruim 4.500 voetbalfans blijkt dat Donyell Malen de favoriete spits is voor het duel met Japan. 27 procent kiest voor de aanvaller van AS Roma. Memphis Depay zelf krijgt slechts 9 procent van de stemmen.

Toch lijkt Malen favoriet

Dat Depay fit genoeg is om te spelen, betekent niet automatisch dat hij ook aan de aftrap verschijnt. Donyell Malen lijkt nog altijd de beste papieren te hebben voor een plek centraal in de aanval.

De aanvaller van AS Roma maakte na de winterstop indruk met veertien competitiedoelpunten en kreeg in de laatste oefenduels het vertrouwen van Koeman. Hoewel hij daarin niet wist te scoren, geldt hij nog altijd als een serieuze kandidaat voor een basisplaats tegen Japan.

Koeman verwacht beter Oranje

De bondscoach verwacht wel dat zijn ploeg een beter niveau haalt dan in de oefenwedstrijden tegen Algerije (0-1) en Oezbekistan (2-1).

"Ik ben niet in de stress geschoten door die twee oefenwedstrijden, maar we hebben wel heel goed besproken wat beter moet."

Volgens Koeman is de afgelopen dagen vooral gewerkt aan de veldbezetting op het middenveld en het spel zonder bal. "Ik ben zeer tevreden over hoe we dat deden. Nu wil ik dat zondag in de wedstrijd terugzien."

Oranje begint zondagavond aan het WK met een groepswedstrijd tegen Japan. Koeman heeft respect voor de tegenstander, maar ziet het duel met vertrouwen tegemoet. "We hebben respect voor Japan, maar we zijn niet bang voor onze eerste tegenstander op het WK."