Gedragen WK-shirts van Oranje vanaf morgen geveild, opbrengst voor kinderen met kanker

De shirts die de spelers van het Nederlands elftal dragen tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico worden vanaf de aftrap van de wedstrijden geveild. De volledige opbrengst van de Nederlandse veilingen gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

De eerste veiling start zondag om 21.00 uur, tegelijk met de WK-wedstrijd tussen Nederland en Japan. Fans kunnen bieden op de gedragen en gesigneerde wedstrijdshirts via veilingplatform MatchWornShirt (MWS).

Opbrengst voor Prinses Máxima Centrum

Met het geld dat de veiling oplevert, wil het Prinses Máxima Centrum extra activiteiten voor kinderen en hun families mogelijk maken.

"Met de opbrengst van de Oranje-shirts kunnen we meer sportactiviteiten en speciale uitstapjes organiseren om de beste zorg voor kinderen met kanker en gezinnen mogelijk te maken", zegt Lot Jens, directeur van de Prinses Máxima Centrum Foundation.

Ook shirts van andere WK-landen

Niet alleen de shirts van Oranje gaan onder de hamer. Via hetzelfde platform kunnen supporters ook bieden op wedstrijdshirts van vijftien andere landen die deelnemen aan het WK.

Daaronder bevindt zich ook WK-debutant Curaçao. De gedragen en gesigneerde shirts worden gedurende het toernooi aangeboden aan verzamelaars en voetbalfans.