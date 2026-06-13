De Jong heeft boodschap voor twijfelaars: 'We kunnen van iedereen winnen'

Frenkie de Jong kijkt met vertrouwen uit naar het WK, dat voor Oranje zondag begint met een wedstrijd tegen Japan in het Dallas Stadium. De middenvelder van FC Barcelona ziet genoeg redenen om positief te zijn over de kansen van het Nederlands elftal.

"We hebben goede spelers en zijn onvoorspelbaar", zegt De Jong. "We hebben snelheid en fysieke kracht, zijn goed aan de bal en kunnen snel counteren. Ook hebben we voldoende 'lengte' voor spelhervattingen."

De 29-jarige international begrijpt dat de verloren oefenwedstrijd tegen Algerije en de moeizame zege op Oezbekistan niet veel vertrouwen hebben gegeven bij supporters. Toch maakt hij zich daar niet druk om.

"In het buitenland staan we er goed op. Daar is de algemene opinie misschien wel beter dan in Nederland."

Waar Frenkie de Jong veel vertrouwen uitspreekt richting het WK, zijn de deelnemers van het Hart van Nederland Panel een stuk terughoudender. Slechts 11 procent verwacht dat Oranje wereldkampioen wordt. Een ruime meerderheid van 89 procent denkt dat Nederland de titel niet pakt.

Doel is wereldtitel

Oranje wist sinds de terugkeer van bondscoach Ronald Koeman in 2023 geen topland meer te verslaan. Volgens De Jong speelt blessureleed daarin een belangrijke rol.

"Spanje, Frankrijk en Engeland vissen in een grotere vijver en kunnen dat makkelijker opvangen."

De Jong miste zelf ook veel interlands door blessures. Daardoor moest hij onder meer het EK in Duitsland aan zich voorbij laten gaan. Op het WK vormt hij waarschijnlijk samen met Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch het middenveld.

Volgens De Jong is het doel duidelijk. "Het doel is de wereldtitel, maar er zijn meer landen die kans maken. Wij zitten denk ik net onder topfavorieten als Spanje en Frankrijk."

Aanvallend voetbal wint

De middenvelder verwacht dat aanvallende ploegen op dit WK succesvol zullen zijn. Ook de hoge temperaturen in veel speelsteden ziet hij niet als groot probleem. "Ik speel ook liever in 20 graden dan in 35, maar voor mij is dat geen groot thema."

De Jong verwacht dat ploegen naarmate het toernooi vordert steeds vaker voor de aanval kiezen. "Hoe verder je in het toernooi komt, hoe meer aanvallend voetbal je ziet."