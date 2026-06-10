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WK-spanning loopt op: Amsterdam alert voor mogelijke onrust

WK-spanning loopt op: Amsterdam alert voor mogelijke onrust

WK

Vandaag, 21:15

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De gemeente Amsterdam heeft zich voorbereid op de mogelijke onrust rondom het WK. Dat meldt De Telegraaf woensdag. De politie is klaar voor eventuele nachtelijke inzet als voetbalfeesten uit de hand lopen en omslaan in rellen.

Niet alleen het Nederlands elftal kan op veel steun rekenen in Amsterdam. Naar verwachting zullen ook veel fans van Turkije en Marokko de straat op gaan. "De politie monitort het beeld rondom iedere WK-wedstrijd en maakt een inschatting van bijbehorende risico’s en bereidt zich daarop voor met bijbehorende inzet", laat een woordvoerder van de gemeente aan de krant weten.

Tijdens het WK van 2022 zorgde de overwinning van Marokko op België voor onrust in de stad. Op het Mercatorplein werd een auto in brand gestoken:

Vuurwerk, getoeter en rellen: grote groepen de straat op na voetbalwinst Marokko, ME grijpt in
1:15

Vuurwerk, getoeter en rellen: grote groepen de straat op na voetbalwinst Marokko, ME grijpt in

Daarnaast houdt de stad rekening dat er spontane vieringen kunnen ontstaan. "Dat verloopt doorgaans feestelijk en daar is ook ruimte voor, maar op voorhand kan niet worden uitgesloten dat deze vieringen ook gepaard kunnen gaan met verstoringen van de openbare orde." Er is ook rekening gehouden met de politiecapaciteit voor de wedstrijden die 's nachts gespeeld worden.

Voorkomen

Verder ligt er vooral focus op het voorkomen van de onrust. Zo worden volgens de krant straatcoaches, jongerenwerkers, beveiligers en buurtouders na de wedstrijden naar bepaalde 'hotspotlocaties' in Amsterdam gestuurd om jongeren aan te spreken. In de openbare ruimte zijn ambtenaren extra alert op bijvoorbeeld loszittende stenen.

Door Redactie Hart van Nederland

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