Orgel Joke zet FIFA in de wacht voor bingoavond: 'Dat vind ik niet netjes'

Een telefoontje van de FIFA krijg je niet elke dag. Toch overkwam het de Vlaardingse muzikante Joke Meijer-Wapenaar, beter bekend als Orgel Joke. De wereldvoetbalbond heeft haar gevraagd om tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten op te treden bij een wedstrijd van het Nederlands elftal. Een droomuitnodiging, maar toch liet Joke de FIFA eerst even wachten.

Voor de bijna 77-jarige artiest voelt de uitnodiging als een droom die uitkomt. De bedoeling is dat ze straks het publiek in het stadion opwarmt voordat Oranje in actie komt. Daarvoor moet het Nederlands elftal zich uiteraard wel plaatsen voor het toernooi.

Eerst bingo, dan pas naar Amerika

Toch moest de FIFA even geduld hebben. De bond wilde dat Orgel Joke volgende week vrijdag al zou afreizen, maar dat zag ze niet zitten. "Ik speel dan tijdens de bingo in Wagenberg en die ga ik niet afzeggen, dat vind ik niet netjes tegenover de organisatie."

Daar komt bij dat de muzikante momenteel herstellende is van een vervelende val. Tijdens het schoonmaken van haar balkon ging ze onderuit. Daarbij kwam ze met haar oor op een plantenbak terecht en brak ze haar spaakbeen. Haar arm zit daarom in een mitella.

'Ik dacht eerst dat het een grap was'

Ook moet Joke nog een praktisch probleem oplossen voordat ze eventueel naar Amerika vertrekt: ze heeft geen geldig paspoort meer. Toch hoopt ze snel weer op de been te zijn.

De uitnodiging van de FIFA kwam voor haar als een complete verrassing. "Weet je dat ik eerst dacht dat het een grap was?" vertelt ze. Pas nadat haar zoon reageerde op een e-mail van de FIFA en er een Zoom-gesprek volgde, werd duidelijk dat de uitnodiging echt was.