Superfan Daniel schittert tussen Oranjespelers op muurschildering Dallas

Het WK voetbal staat op het punt van beginnen. Hoewel Nederland pas zondag in actie komt, kleurt Amerika steeds meer oranje. In de eerste speelstad, Dallas, is wel een heel bijzondere schildering gemaakt om het Nederlands elftal aan te moedigen. Naast Virgil van Dijk en Memphis Depay schittert superfan Daniel Oordt op een muur in het centrum van de stad.

Voor Daniel, die in Amerika woont, kwam de schildering als een complete verrassing. "Ik voel me ontzettend vereerd dat ik op zo'n prominente plek in Dallas ben afgebeeld als Oranje Suitman", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik volg het Nederlands elftal al 11 jaar vol passie. Het is heel grappig om te zien hoe klein de wereld is. Als je een keer in beeld bent, kan je dit zomaar overkomen."

Muurschildering Oranje Dallas

In de bovenstaande video uit de 538 Ochtendshow vertelt Daniel hoe hij al die jaren het Nederlands elftal achterna reist.

Daniel vliegt donderdagavond van Florida naar Dallas. Het kunstwerk is ondertussen ook door verschillende Amerikaanse media opgepikt. "Morgenochtend ga ik naar de plek en begint het met de mediabijeenkomsten en interviews." Kunstenaar Reuben Cheatem is legt ondertussen de laatste hand aan de bijzondere schildering.

Vertrouwen in winst

Of de muurschildering voor extra geluk zorgt, moet zondag blijken. Daniel heeft er in ieder geval vertrouwen in. "Daarin ben ik toch wat anders dan Nederlanders, die zijn altijd zo negatief", grapt hij. "De afgelopen twee oefenwedstrijden waren niet super, maar de andere topploegen hebben ook problemen gehad. We gaan winnen, no matter what."