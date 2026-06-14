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In deze gemeenten is de horeca 's nachts langer open voor WK

WK

Vandaag, 09:22

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Wie zondagavond het eerste WK-duel van Oranje in de kroeg wil kijken, heeft daar op steeds meer plekken de tijd voor. Inmiddels hebben 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om horecazaken tijdens het WK voetbal langer open te laten blijven.

Dat meldt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het gaat om ruim 53 procent van alle gemeenten.

De verruimde openingstijden zijn nodig omdat het WK wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Door het tijdsverschil beginnen veel wedstrijden pas laat op de avond. Met de normale sluitingstijden zouden cafés tijdens sommige duels hun deuren al moeten sluiten.

Ook Utrecht draait bij

Het aantal gemeenten dat meewerkt, blijft groeien. Op 9 juni hadden nog 170 gemeenten toestemming gegeven. Inmiddels zijn daar dertien gemeenten bij gekomen, hieronder te zien.

Utrecht heeft zich inmiddels ook bij dat rijtje heeft gevoegd. Eerder was de stad nog de enige van de vier grootste gemeenten waar de horeca geen extra openingstijd kreeg. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hadden al wel toestemming gegeven.

Oranje begint tegen Japan

Voor veel cafés komt de verruiming precies op tijd. Zondagavond speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd van het WK tegen Japan.

De aftrap is om 22.00 uur Nederlandse tijd. Daarna volgen de groepsduels met Zweden op 20 juni en Tunesië op 26 juni.

Onderstaande gemeenten hebben aangegeven langere dan reguliere openingstijden voor de horeca toe te staan met het WK:

  • Achtkarspelen

  • Alblasserdam

  • Alkmaar

  • Almelo

  • Almere

  • Amersfoort

  • Amstelveen

  • Amsterdam

  • Apeldoorn

  • Arnhem

  • Assen

  • Baarn

  • Barneveld

  • Beek

  • Berg en Dal

  • Bergeijk

  • Bergen (NH.)

  • Bergen (L.)

  • Bergen op Zoom

  • Best

  • Beuningen

  • Beverwijk

  • Borger-Odoorn

  • Borne

  • Borsele

  • Boxtel

  • Breda

  • Brunssum

  • Capelle aan den IJssel

  • Castricum

  • Coevorden

  • Cranendonck

  • Dalfsen

  • Dantumadiel

  • De Wolden

  • Den Bosch

  • Den Haag

  • Den Helder

  • Deventer

  • Dijk en Waard

  • Dinkelland

  • Dongen

  • Dordrecht

  • Drechterland

  • Drimmelen

  • Echt-Susteren

  • Edam-volendam

  • Ede

  • Eersel

  • Eindhoven

  • Elburg

  • Emmen

  • Enkhuizen

  • Enschede

  • Ermelo

  • Etten-Leur

  • De Fryske Marren

  • Geertruidenberg

  • Gemert-Bakel

  • Gennep

  • Goes

  • Gooise meren

  • Gorinchem

  • Gouda

  • Groningen

  • Haaksbergen

  • Haarlem

  • Haarlemmermeer

  • Halderberge

  • Hardenberg

  • Harlingen

  • Heemskerk

  • Heerenveen

  • Heerlen

  • Heeze-Leende

  • Heiloo

  • Hellendoorn

  • Helmond

  • Hengelo

  • Hilversum

  • Hoeksche Waard

  • Hof van Twente

  • Hollands Kroon

  • Hoogeveen

  • Hoorn

  • Horst aan de Maas

  • Hulst

  • Kampen

  • Kapelle

  • Koggenland

  • Laarbeek

  • Landsmeer

  • Leeuwarden

  • Lelystad

  • Leudal

  • Leusden

  • Lochem

  • Losser

  • Maasdriel

  • Maasgouw

  • Maashorst

  • Maassluis

  • Maastricht

  • Medemblik

  • Meierijstad

  • Middelburg

  • Midden-Drenthe

  • Moerdijk

  • Montfoort

  • Nijkerk

  • Nijmegen

  • Noardeast-Fryslân

  • Noord-Beveland

  • Noordenveld

  • Oldebroek

  • Oldenzaal

  • Olst-Wijhe

  • Ommen

  • Oosterhout

  • Ooststellingwerf

  • Oostzaan

  • Opmeer

  • Opsterland

  • Oudewater

  • Papendrecht

  • Peel en Maas

  • Putten

  • Raalte

  • Ridderkerk

  • Rijssen-Holten

  • Roerdalen

  • Roermond

  • De Ronde Venen

  • Roosendaal

  • Rotterdam

  • Rucphen

  • Schagen

  • Schiedam

  • Schouwen-duiveland

  • Sint-Michielsgestel

  • Sliedrecht

  • Sluis

  • Stede Broec

  • Steenbergen

  • Steenwijkerland

  • Stein

  • Stichtse Vecht

  • Súdwest-Fryslân

  • Terneuzen

  • Terschelling

  • Texel

  • Tilburg

  • Tubbergen

  • Tynaarlo

  • Tytsjerksteradiel

  • Uitgeest

  • Utrecht

  • Veere

  • Venlo

  • Vlieland

  • Vlissingen

  • Voorne aan Zee

  • Vught

  • Waadhoeke

  • Wageningen

  • Wassenaar

  • Waterland

  • Weert

  • West Betuwe

  • Westerveld

  • Westland

  • Weststellingwerf

  • Wierden

  • Wijdemeren

  • Woensdrecht

  • Woerden

  • Zaanstad

  • Zaltbommel

  • Zandvoort

  • Zeewolde

  • Zundert

  • Zutphen

  • Zwolle

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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