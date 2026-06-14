In deze gemeenten is de horeca 's nachts langer open voor WK

WK
Vandaag, 09:22
Wie zondagavond het eerste WK-duel van Oranje in de kroeg wil kijken, heeft daar op steeds meer plekken de tijd voor. Inmiddels hebben 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om horecazaken tijdens het WK voetbal langer open te laten blijven.
Dat meldt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het gaat om ruim 53 procent van alle gemeenten.
De verruimde openingstijden zijn nodig omdat het WK wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Door het tijdsverschil beginnen veel wedstrijden pas laat op de avond. Met de normale sluitingstijden zouden cafés tijdens sommige duels hun deuren al moeten sluiten.
Het aantal gemeenten dat meewerkt, blijft groeien. Op 9 juni hadden nog 170 gemeenten toestemming gegeven. Inmiddels zijn daar dertien gemeenten bij gekomen, hieronder te zien.
Utrecht heeft zich inmiddels ook bij dat rijtje heeft gevoegd. Eerder was de stad nog de enige van de vier grootste gemeenten waar de horeca geen extra openingstijd kreeg. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hadden al wel toestemming gegeven.
Voor veel cafés komt de verruiming precies op tijd. Zondagavond speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd van het WK tegen Japan.
De aftrap is om 22.00 uur Nederlandse tijd. Daarna volgen de groepsduels met Zweden op 20 juni en Tunesië op 26 juni.
Onderstaande gemeenten hebben aangegeven langere dan reguliere openingstijden voor de horeca toe te staan met het WK:
Achtkarspelen
Alblasserdam
Alkmaar
Almelo
Almere
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Baarn
Barneveld
Beek
Berg en Dal
Bergeijk
Bergen (NH.)
Bergen (L.)
Bergen op Zoom
Best
Beuningen
Beverwijk
Borger-Odoorn
Borne
Borsele
Boxtel
Breda
Brunssum
Capelle aan den IJssel
Castricum
Coevorden
Cranendonck
Dalfsen
Dantumadiel
De Wolden
Den Bosch
Den Haag
Den Helder
Deventer
Dijk en Waard
Dinkelland
Dongen
Dordrecht
Drechterland
Drimmelen
Echt-Susteren
Edam-volendam
Ede
Eersel
Eindhoven
Elburg
Emmen
Enkhuizen
Enschede
Ermelo
Etten-Leur
De Fryske Marren
Geertruidenberg
Gemert-Bakel
Gennep
Goes
Gooise meren
Gorinchem
Gouda
Groningen
Haaksbergen
Haarlem
Haarlemmermeer
Halderberge
Hardenberg
Harlingen
Heemskerk
Heerenveen
Heerlen
Heeze-Leende
Heiloo
Hellendoorn
Helmond
Hengelo
Hilversum
Hoeksche Waard
Hof van Twente
Hollands Kroon
Hoogeveen
Hoorn
Horst aan de Maas
Hulst
Kampen
Kapelle
Koggenland
Laarbeek
Landsmeer
Leeuwarden
Lelystad
Leudal
Leusden
Lochem
Losser
Maasdriel
Maasgouw
Maashorst
Maassluis
Maastricht
Medemblik
Meierijstad
Middelburg
Midden-Drenthe
Moerdijk
Montfoort
Nijkerk
Nijmegen
Noardeast-Fryslân
Noord-Beveland
Noordenveld
Oldebroek
Oldenzaal
Olst-Wijhe
Ommen
Oosterhout
Ooststellingwerf
Oostzaan
Opmeer
Opsterland
Oudewater
Papendrecht
Peel en Maas
Putten
Raalte
Ridderkerk
Rijssen-Holten
Roerdalen
Roermond
De Ronde Venen
Roosendaal
Rotterdam
Rucphen
Schagen
Schiedam
Schouwen-duiveland
Sint-Michielsgestel
Sliedrecht
Sluis
Stede Broec
Steenbergen
Steenwijkerland
Stein
Stichtse Vecht
Súdwest-Fryslân
Terneuzen
Terschelling
Texel
Tilburg
Tubbergen
Tynaarlo
Tytsjerksteradiel
Uitgeest
Utrecht
Veere
Venlo
Vlieland
Vlissingen
Voorne aan Zee
Vught
Waadhoeke
Wageningen
Wassenaar
Waterland
Weert
West Betuwe
Westerveld
Westland
Weststellingwerf
Wierden
Wijdemeren
Woensdrecht
Woerden
Zaanstad
Zaltbommel
Zandvoort
Zeewolde
Zundert
Zutphen
Zwolle