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Hoe begint Oranje aan het WK? Fans voorspellen deze uitslag tegen Japan

Panel

Vandaag, 06:00

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Wint Oranje de eerste WK-wedstrijd tegen Japan, of wacht direct puntenverlies? Met nog maar enkele uren te gaan tot de aftrap hebben ruim 4.500 voetbalfans uit het Hart van Nederland Panel hun voorspelling gegeven voor de openingswedstrijd van Nederland op het WK.

De grootste groep verwacht een Nederlandse overwinning. 45 procent denkt dat Oranje met drie punten aan het toernooi begint. Toch is het vertrouwen niet onverdeeld. Dertig procent rekent op een gelijkspel en een kwart van de deelnemers denkt zelfs dat Japan voor een verrassing kan zorgen. Dat betekent dat meer dan de helft van de ondervraagden er niet van overtuigd is dat Oranje zondag wint.

Deze verhouding komt vrijwel overeen met de kansen die wereldwijde wedkantoren momenteel aan de teams geven: bij Polymarket krijgt Nederland 48 procent kans op winst toegedicht, tegenover 26 procent voor Japan.

Fans hebben favoriete spits

Niet alleen de uitslag houdt fans bezig. De spitspositie is een van de meest besproken plekken binnen Oranje richting het WK, zeker na de moeizame oefenwedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan.

Volgens de deelnemers verdient Donyell Malen een basisplaats in het hart van de aanval. De aanvaller krijgt met 27 procent veruit de meeste stemmen. Daarmee laat hij zijn directe concurrenten, wat de fans betreft, ver achter zich. Achter Malen volgt Cody Gakpo met 12 procent van de stemmen. Brian Brobbey krijgt 10 procent steun van de deelnemers. Memphis Depay volgt met 9 procent en Wout Weghorst met 8 procent.

Wereldtitel?

Over de kansen van Oranje op de lange termijn zijn de deelnemers een stuk minder positief. Slechts 11 procent denkt dat Nederland wereldkampioen wordt. Maar liefst 89 procent verwacht dat een ander land er uiteindelijk met de wereldbeker vandoor gaat.

Door Redactie Hart van Nederland

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