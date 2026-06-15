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Voetbalshirt van Virgil van Dijk razend populair, dit levert het al op

Voetbal

Vandaag, 14:31

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Het Nederlands elftal gaat alle WK wedstrijdshirts veilen via het Nederlandse veilingplatform MatchWornShirt (MWS). De opbrengsten van de veilingen gaan volledig naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. En wat blijkt: op het shirt van Virgil van Dijk is al meer dan 3.000 euro geboden.

Naast het gedragen en gesigneerde shirt van de Nederlandse verdediger is het shirt van aanvaller Crysencio Summerville erg gewild. Hij maakte zondag tijdens de wedstrijd tegen Japan zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal.

Voorafgaand aan de wedstrijd zondag maakte het Oranjelegioen indruk met de fanwalk naar het stadion, dat zie je in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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