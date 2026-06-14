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Koning en koningin kijken wedstrijd met Japanse keizer en keizerin: 'Sport verbroedert'

Koning en koningin kijken wedstrijd met Japanse keizer en keizerin: 'Sport verbroedert'

WK

Vandaag, 22:57

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Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kijken Nederland-Japan samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. 'Sport verbroedert', luidt de tekst bij de foto's die het Koninklijk Huis op Instagram plaatst zondag. Het Japanse paar is toevallig in Nederland voor een staatsbezoek dat woensdag begint.

De koning en koningin kijken samen met de Japanse royals hoe de Oranje Leeuwen en de Samurai Blue het in Dallas tegen elkaar opnemen bij hun eerste groepswedstrijd van het WK Voetbal.

Op de Instagram-post is te zien dat zelfs het hondje van de koning en koningin meekijkt:

Keizer Naruhito van Japan is met zijn vrouw op staatsbezoek aan Nederland op woensdag 17 juni, donderdag 18 juni en vrijdag 19 juni. Blijkbaar waren de keizer en keizerin al in Nederland en zijn ze door Willem-Alexander en Máxima uitgenodigd om de wedstrijd samen te kijken.

Het staatsbezoek is een bevestiging van de hechte en historische relatie tussen Japan en Nederland. De landen delen 426 jaar bilaterale betrekkingen. 

In Dallas zit de sfeer er voor de wedstrijd erg goed in:

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Door Redactie Hart van Nederland

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