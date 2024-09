Olav Kooij wint Cyclassics Hamburg

Olav Kooij heeft de Cyclassics Hamburg gewonnen, een eendaagse koers uit de WorldTour. De renner van Visma - Lease a Bike versloeg na 177 kilometer de Italiaan Jonathan Milan en de Eritreeër Biniam Girmay in de sprint. Voor de 22-jarige sprinter uit Numansdorp was het zijn achtste overwinning van het seizoen.

Behalve het drietal dat de podiumplaatsen veroverde, stonden er nog tal van topsprinters aan de start in Hamburg, onder wie de Belg Jasper Philipsen. Ook Arnaud De Lie en Tim Merlier hadden zich naar Noord-Duitsland begeven. Merlier moest echter opgeven na een val, hetgeen ook de Australiër Caleb Ewan overkwam. Philipsen bleef in de sprint steken op plaats zes.

Ook wielrenner Frank van den Broek deed het dit jaar erg goed. In juli spraken we zijn ouders na zijn topprestatie en debuut tijdens de Tour de France:

1:45 Ouders van wielrenner Van den Broek mega trots op hún Frank

Kooij toonde aan voldoende hersteld te zijn van een val die hem anderhalve week geleden al in de eerste etappe van de Renewi Tour deed opgeven. "Ik wist niet hoe ik ervoor stond na een week waarin ik het even rustig aan moest doen", vertelde de winnaar in het flashinterview. "Ik had er niet zo veel vertrouwen in. Onderweg zei ik nog tegen mijn ploeggenoten dat ze in een ontsnapping mee konden gaan wat mij betreft."

Maar het liep in Hamburg op een massasprint uit waarin Kooij zich goed positioneerde. "Ik volgde eerst de gasten van Bora-hansgrohe en pakte daarna het wiel van Alexander Kristoff, die het tempo hoog hield", aldus Kooij, die geldt als een van de favorieten voor de wegwedstrijd bij de EK over een week in Belgisch Limburg.

De koers begon later en was iets ingekort nadat er bij een voorafgaande amateurwedstrijd gewonden waren gevallen bij een grote valpartij.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP