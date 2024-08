Vollering boekt derde Nederlandse zege op rij in Tour de France Femmes

Demi Vollering heeft de tijdrit in de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De 27-jarige wielrenster van SD Worx - Protime bleef op het parcours van 6,3 kilometer door het centrum van Rotterdam regerend wereldkampioene Chloé Dygert uit de Verenigde Staten vijf seconden voor. Landgenote Loes Adegeest werd derde.

Vollering neemt ook de leiderstrui over van Charlotte Kool, de sprintster die de eerste twee etappes won in Den Haag en Rotterdam.

Voor Vollering is het de tweede etappezege in de Tour de France. De titelverdedigster won vorig jaar de bergrit op de Tourmalet waarmee ze ook de leiding in het klassement greep.

De Tour de France Femmes gaat woensdag verder met een etappe van Valkenburg naar Luik, deels over de parcoursen van de klassiekers Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. De Ronde van Frankrijk duurt tot en met zondag.

Derde Nederlandse zege

Loes Adegeest had al vroeg een toptijd neergezet van 7.30,52 minuten. De 28-jarige wielrenster van FDJ-Suez zag vervolgens specialisten als Ellen van Dijk en de Amerikaanse Kristen Faulkner, de winnares van het olympisch goud in de wegrit van Parijs, zich stukbijten op die tijd. Grace Brown, de Australische winnares van de olympische tijdrit, reed lek en was daarmee kansloos voor de zege.

Dygert, tweevoudig wereldkampioene tijdrijden, dook wel onder de tijd van Adegeest. De Amerikaanse was 0,17 seconde sneller. Vollering zette op het tussenpunt dezelfde tijd neer als Dygert, maar was daarna op de finish met 7.25,14 minuten vijf seconden sneller en zorgde voor de derde Nederlandse ritzege op rij.

Van Dijk werd zesde voor Lorena Wiebes en Mischa Bredewold. Nederlands kampioene tijdrijden, Riejanne Markus, eindigde als elfde. Kool moest als 33e 25 seconden toegeven en verspeelde daarmee het geel. Vollering heeft nu in het algemeen klassement drie seconden voorsprong op ploeggenote Wiebes en vijf seconden op een viertal rensters.

