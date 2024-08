Mathieu van der Poel grijpt naast medaille bij Olympische Spelen

Remco Evenepoel heeft zich in Parijs verzekerd van de olympische titel wielrennen op de weg. De 24-jarige Belg kwam na een wedstrijd van 270 kilometer solo aan op de Pont d'Iena, de brug over de Seine tussen de Eiffeltoren en Trocadero.

Het zilver ging naar Valentin Madouas uit Frankrijk. Brons was er voor de Fransman Christophe Laporte. De Nederlandse Mathieu van der Poel greep naast de medailles. Hij eindigde op de twaalfde plek.

Lees ook: Karolien Florijn roeit Nederland naar olympisch goud Karolien Florijn roeit Nederland naar olympisch goud

Ook goud bij tijdrit

Evenepoel is de opvolger van de Ecuadoraan Richard Carapaz, die niet was geselecteerd voor de Spelen. De Belg verzekerde zich een week eerder van olympisch goud in de tijdrit.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP