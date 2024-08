Roeier Simon van Dorp pakt brons en bezorgt roeiploeg achtste plak

Roeier Simon van Dorp is op de Olympische Spelen van Parijs derde geworden in de skiff. De 27 jaar oude Amsterdammer moest op de olympische roeibaan in Vaires-sur-Marne alleen Duitser Oliver Zeidler en Yauheni Zalaty voor zich dulden.

Het regent medailles bij de Nederlandse roeiers. Dankzij de bronzen plak van Simon staat de teller bij onze roeiploeg op acht medailles. Zo won Karolien Florijn eerder op de zaterdagochtend een gouden medaille en roeide de Holland Acht naar zilver.

Hart van Nederland/ANP