Titelfeest PSV uitgesteld: maar zo kan het alsnog snel feest zijn in Eindhoven

Vandaag, 17:16 - Update: 3 uur geleden
PSV had dit weekend geschiedenis kunnen schrijven met een kampioensfeest in maart, maar moet nog even wachten. Door recente nederlagen liep het feest uit, maar met een voorsprong van vijftien punten op Feyenoord en nog zes speelrondes te gaan, is de titel slechts een kwestie van tijd.
Na de interlandperiode wordt de Eredivisie hervat met speelronde 29. PSV speelt op zaterdag 4 april thuis tegen FC Utrecht, terwijl Feyenoord een dag later op bezoek gaat bij FC Volendam.
De Eredivisiestand per speelronde 28 (21 maart - 23 maart):
Team
Punten
1. PSV
68
2. Feyenoord
53
3. NEC
50
4. Ajax
48
PSV kan dan alsnog kampioen worden, zelfs zonder zelf te spelen. Als de Eindhovenaren winnen van FC Utrecht en Feyenoord vervolgens punten laat liggen in Volendam, is de titel op zondag 5 april binnen. Het zou de eerste keer sinds 2009 zijn dat een club kampioen wordt zonder zelf in actie te komen.
De fans van PSV waren afgelopen zondag al klaar voor feest, maar ze moeten dus nog even wachten, zoals te zien in deze video:
Daarnaast maakt PSV nog altijd kans om de vroegste kampioen ooit in de Eredivisie te worden. In het seizoen 1977/1978 veroverden de Eindhovenaren de titel op 8 april.
Het resterende Eredivisieprogramma van PSV en Feyenoord per speelronde:
Datum
Wedstrijd
Zaterdag 4 april
PSV - FC Utrecht
Zondag 5 april
FC Volendam - Feyenoord
Zaterdag 11 april
Sparta - PSV
Zondag 12 april
NEC - Feyenoord
Donderdag 23 april
PSV - PEC Zwolle
Zaterdag 25 april
Feyenoord - FC Groningen
Zaterdag 2 mei
Ajax - PSV
Zondag 3 mei
Fortuna Sittard - Feyenoord
Zondag 10 mei
Go Ahead Eagles - PSV
Zondag 10 mei
Feyenoord - AZ
Zondag 17 mei
PSV - FC Twente
Zondag 17 mei
PEC Zwolle - Feyenoord
Mocht het kampioenschap in speelronde 29 nog niet worden beslist, dan krijgt PSV op zaterdag 11 april een nieuwe kans. Opvallend genoeg is Sparta dan opnieuw de tegenstander. De afgelopen twee seizoenen speelde PSV ook al tegen de Rotterdammers in de kampioenswedstrijd.
Als het dit jaar opnieuw gebeurt, zou dat een unicum zijn in de Eredivisie: drie jaar op rij dezelfde tegenstander in het duel waarin de titel wordt beslist.
