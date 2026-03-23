Titelfeest PSV uitgesteld: maar zo kan het alsnog snel feest zijn in Eindhoven

Voetbal

Vandaag, 17:16 - Update: 3 uur geleden

PSV had dit weekend geschiedenis kunnen schrijven met een kampioensfeest in maart, maar moet nog even wachten. Door recente nederlagen liep het feest uit, maar met een voorsprong van vijftien punten op Feyenoord en nog zes speelrondes te gaan, is de titel slechts een kwestie van tijd.

Na de interlandperiode wordt de Eredivisie hervat met speelronde 29. PSV speelt op zaterdag 4 april thuis tegen FC Utrecht, terwijl Feyenoord een dag later op bezoek gaat bij FC Volendam.

De Eredivisiestand per speelronde 28 (21 maart - 23 maart):

Team

Punten

1. PSV

68

2. Feyenoord

53

3. NEC

50

4. Ajax

48

PSV kan dan alsnog kampioen worden, zelfs zonder zelf te spelen. Als de Eindhovenaren winnen van FC Utrecht en Feyenoord vervolgens punten laat liggen in Volendam, is de titel op zondag 5 april binnen. Het zou de eerste keer sinds 2009 zijn dat een club kampioen wordt zonder zelf in actie te komen.

De fans van PSV waren afgelopen zondag al klaar voor feest, maar ze moeten dus nog even wachten, zoals te zien in deze video:

In Eindhoven waren ze klaar voor feest, maar dat gaat (nog even) niet door

Daarnaast maakt PSV nog altijd kans om de vroegste kampioen ooit in de Eredivisie te worden. In het seizoen 1977/1978 veroverden de Eindhovenaren de titel op 8 april.

Het resterende Eredivisieprogramma van PSV en Feyenoord per speelronde:

Datum

Wedstrijd

Zaterdag 4 april

PSV - FC Utrecht

Zondag 5 april

FC Volendam - Feyenoord

Zaterdag 11 april

Sparta - PSV

Zondag 12 april

NEC - Feyenoord

Donderdag 23 april

PSV - PEC Zwolle

Zaterdag 25 april

Feyenoord - FC Groningen

Zaterdag 2 mei

Ajax - PSV

Zondag 3 mei

Fortuna Sittard - Feyenoord

Zondag 10 mei

Go Ahead Eagles - PSV

Zondag 10 mei

Feyenoord - AZ

Zondag 17 mei

PSV - FC Twente

Zondag 17 mei

PEC Zwolle - Feyenoord

Opnieuw Sparta als tegenstander?

Mocht het kampioenschap in speelronde 29 nog niet worden beslist, dan krijgt PSV op zaterdag 11 april een nieuwe kans. Opvallend genoeg is Sparta dan opnieuw de tegenstander. De afgelopen twee seizoenen speelde PSV ook al tegen de Rotterdammers in de kampioenswedstrijd.

Als het dit jaar opnieuw gebeurt, zou dat een unicum zijn in de Eredivisie: drie jaar op rij dezelfde tegenstander in het duel waarin de titel wordt beslist.

Door Redactie Hart van Nederland

