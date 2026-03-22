Ajax-fans lopen A4 bij Hoofddorp op met fakkels, verkeer vertraagd

Zo'n honderd Ajax-supporters hebben zondag de A4 bij Hoofddorp opgezocht om hun club een steuntje in de rug te geven. Langs de snelweg stonden fans klaar met fakkels om de spelersbus toe te juichen. Een deel ging ook de weg op.

Een ooggetuige vertelt aan Hart van Nederland dat fans aan beide kanten van de snelweg stonden. "Toen ik aan kwam rijden, zag ik in eerste instantie iets in de lucht flitsen. Dat was waarschijnlijk vuurwerk. Daarna zag ik de fans", zegt hij. "Het waren zo'n honderd fans."

Op beelden is te zien hoe supporters met fakkels vervolgens achter de spelersbus aan lopen en het voertuig tegenhouden. De bus was onderweg richting Rotterdam, waar Ajax het zondagmiddag opneemt tegen Feyenoord. Bij de steunbetuiging raakte de voorkant van de bus volgens een woordvoerder van Ajax licht beschadigd.

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat ze op de hoogte zijn. "We hebben de beelden gezien van enkele supporters van Ajax die hun spelers een laatste hart onder de riem steken. De club toejuichen snappen we volledig, maar een snelweg oversteken is levensgevaarlijk." Ook Rijkswaterstaat laat aan Hart van Nederland weten de actie af te keuren.

Volgens de politiewoordvoerder was de actie van korte duur en zijn de supporters inmiddels van de snelweg af. Er is niemand aangehouden.

Verkeer vertraagd door actie

Door de actie ontstond langzaam rijdend verkeer op de A4. Automobilisten moesten afremmen terwijl de supporters zich op en langs de weg bevonden.

De actie van de fans leek bedoeld om de spelers extra steun te geven voorafgaand aan de Klassieker, die zondag om 14.30 uur wordt gespeeld in De Kuip. Als Ajax wint van Feyenoord, kan PSV zondag kampioen worden. De ploeg speelt om 16.45 uur uit tegen Telstar. Wint PSV die wedstrijd ook, dan is de titel een feit.