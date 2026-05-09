PSV Vrouwen grijpen eerste landstitel ooit

PSV Vrouwen hebben vrijdagavond historie geschreven door voor het eerst landskampioen te worden in de Vrouwen Eredivisie. De ploeg van trainer Roeland ten Berge verzekerde zich van de titel dankzij een 2-0 overwinning op ADO Den Haag op De Herdgang.

De Eindhovenaren zijn daardoor, met nog één speelronde te gaan, niet meer te achterhalen door Ajax en FC Twente. Riola Xhemaili zette PSV al vroeg op voorsprong. De Zwitserse international schoot na een voorzet van Renate Jansen raak in de korte hoek. Jansen kreeg later zelf een grote kans op de 2-0, maar haar stift ging naast.

Lastige wedstrijd

ADO Den Haag, dat strijdt tegen degradatie, bood vooral na rust flink weerstand. PSV slaagde er lange tijd niet in de wedstrijd te beslissen, terwijl Ajax en Twente ondertussen ruim voor stonden in hun eigen duels. Daardoor moest PSV winnen om het kampioenschap veilig te stellen.

In de 76e minuut viel de beslissing alsnog. Fenna Kalma reageerde alert op een rebound na een schot van Nina Nijstad en tikte de 2-0 binnen. Daarna kon het feest losbarsten in Eindhoven.

'Deze is misschien wel de mooiste'

Voor Renate Jansen betekende het haar zevende landstitel in de Vrouwen Eredivisie, een record. De 35-jarige routinier won eerder titels met FC Twente en ADO Den Haag.

"Deze is misschien wel de mooiste, in mijn laatste seizoen", zei Jansen na afloop tegen ESPN. Aanvoerder Laura Strik sprak van een verdiende bekroning voor de club. Vorig seizoen liep PSV de titel nog mis op doelsaldo.