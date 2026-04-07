Spelers PSV gehuldigd, groot feest op pleinen in Eindhoven

De spelers en staf van PSV zijn aangekomen bij het Stadhuisplein in Eindhoven. Daar wordt de selectie, die voor de derde keer op rij landskampioen is, gehuldigd. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem feliciteerde de voetballers bij aankomst op het stadhuis een voor een.

Al vroeg op de dag stroomden het Stadhuisplein en de Markt vol met supporters. In de hele stad is het druk en kleuren de straten rood-wit. Ook op andere plekken, zoals het 18 Septemberplein en het Stationsplein, staan grote schermen zodat fans de huldiging kunnen volgen.

Het Stadhuisplein staat al de hele middag vol met fans. Rond 13.30 uur begon een podiumprogramma, met onder meer een optreden van Guus Meeuwis.

De spelers en staf werden eerder op de middag ontvangen in het Philips Stadion, waar ze de kampioensschaal kregen. Daarna trokken ze op een platte kar door de stad.