Eindhoven stroomt vol voor huldiging PSV na 27e landstitel

Het is feest in Eindhoven, waar PSV dinsdagmiddag wordt gehuldigd na het winnen van de landstitel. De club pakte zondag al het kampioenschap en deed dat sneller dan ooit in de eredivisie. Niet eerder werd een club zo vroeg in het seizoen kampioen. Voor PSV is het de 27e landstitel.

Al vroeg op de dag stromen het Stadhuisplein en de Markt vol met supporters. In de hele stad is het druk en kleuren de straten rood-wit. Ook op andere plekken, zoals het 18 Septemberplein en het Stationsplein, staan grote schermen zodat fans de huldiging kunnen volgen.

Drukte in de stad

De huldiging begon rond 13.30 uur met een podiumprogramma. De PSV-selectie wordt later op de dag op het plein verwacht. Daarvoor trekken spelers en staf vanaf 15.00 uur met een platte kar door de stad, vertrekkend vanaf het Philips Stadion waar de kampioensschaal wordt uitgereikt.

De gemeente en politie houden ondertussen een oogje in het zeil. Op het Stadhuisplein is vuurwerk in beslag genomen en er gelden strenge regels. Zo zijn tassen, alcohol, drugs en glaswerk verboden op de afgesloten terreinen.