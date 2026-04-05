Groot feest in Eindhoven, dinsdag huldiging PSV-spelers

In de binnenstad van Eindhoven barst is het feest losgebarsten nadat PSV de landstitel heeft gewonnen. De gemeente feliciteert de club met het kampioenschap en kondigt aan dat de huldiging dinsdag is. Volgens een correspondent reden de eerste trucks met podiumdelen al het Stadhuisplein op binnen minuten na het fluitsignaal.

PSV heeft de kampioenschaal zondag te pakken gekregen. Door het gelijkspel van Feyenoord en Volendam is het puntenverschil tussen de Rotterdamse en Brabantse club te groot. Hierdoor is de titel nu officieel voor PSV. Dit is de derde landstitel op rij voor de club.

Huldiging PSV waar?

Door de huldiging is het Stadhuisplein in Eindhoven dinsdag de hele dag afgezet en niet bereikbaar met de auto of openbaar vervoer, aldus de gemeente. Op de Markt komt een evenemententerrein. Als het Stadhuisplein en de Markt dinsdag vol zijn, opent de gemeente extra plekken: het 18 Septemberplein, het Catharinaplein, het Stationsplein en de Oude Stadsgracht. Op alle locaties is de huldiging op grote schermen te volgen.

Tijd en plaats huldiging

Om 13.30 uur begint het podiumprogramma op het Stadhuisplein.

Vanaf 15.00 uur trekt de PSV-selectie op de zogenoemde platte kar door de stad. De tocht begint bij het Philips Stadion.

Aan het einde van de middag volgt de huldiging op het bordes.

Om 19.00 uur is het feest voorbij en sluiten de pleinen.

Het Inwonersplein, een gemeentekantoor waar praktische zaken zoals het aanvragen van een rijbewijs kunnen worden geregeld, is door de huldiging dinsdag gesloten, aldus de gemeente.