Extra mooie Pasen voor Eindhoven: PSV pakt landstitel

Het is zondag een mooie eerste paasdag voor Eindhoven. PSV heeft de kampioenschaal te pakken. Door het gelijkspel van Feyenoord en Volendam is het puntenverschil tussen de Rotterdamse en Brabantse club te groot. Hierdoor is de titel nu officieel voor PSV. Dit is de derde landstitel op rij voor de club.

In de binnenstad van Eindhoven barst zondagmiddag een feest los.

Eind maart had het team van Peter Bosz ook al kans op een titelfeest, maar toen verloor PSV van Telstar en eindigde de klassieker Feyenoord-Ajax in een gelijkspel:

0:38 PSV-fans vieren al feest voor het kampioenschap binnen is

Door de winst van de Eindhovenaren tegen Utrecht van zaterdag en het gelijkspel - en dus puntenverlies - van Feyenoord is de Brabantse club erin geslaagd om ook dit seizoen weer landskampioen te worden.

Succesvolste club

Het is de vroegste kampioenstitel ooit. Het oude record stond ook al op de naam van de Eindhovenaren. In het seizoen 1977/78 was de titel op 8 april al van PSV. Toen wonnen ze van FC Twente met 3-1.

PSV is met dertien landstitels de succesvolste club in de Eredivisie na de eeuwwisseling. Ajax staat op negen kampioenschappen. Feyenoord werd in die periode twee keer kampioen, AZ en FC Twente allebei één keer