Wordt PSV vandaag kampioen? Dit moet er gebeuren in Volendam

Wordt PSV vandaag kampioen? Dit moet er gebeuren in Volendam

Voetbal

Gisteren, 07:41 - Update: 20 uur geleden

PSV staat op het punt om opnieuw kampioen te worden. De ploeg uit Eindhoven won zaterdagavond na een zenuwslopend duel met 4-3 van FC Utrecht en kan zondag al officieel de titel pakken.

De koploper keek al vroeg tegen een 0-2-achterstand aan, maar knokte zich knap terug. Uitblinker Ismael Saibari speelde een grote rol in de ommekeer. In blessuretijd besliste Couhaib Driouech de wedstrijd alsnog, waardoor PSV de voorsprong op Feyenoord verder vergrootte.

Twee weken geleden waren de fans van PSV al klaar voor feest, maar dat werd een grote teleurstelling:

In Eindhoven waren ze klaar voor feest, maar dat gaat (nog even) niet door
In Eindhoven waren ze klaar voor feest, maar dat gaat (nog even) niet door

Wat moet er gebeuren tegen FC Volendam?

Het kampioenschap is nu nog een kwestie van tijd. Feyenoord staat met nog zes wedstrijden te spelen op 18 punten achterstand en heeft bovendien een veel slechter doelsaldo. Als Feyenoord zondag punten verliest tegen FC Volendam, is de titel officieel binnen.

Voor PSV lonkt dan ook een bijzonder moment. Het zou de derde landstitel op rij zijn voor de ploeg van trainer Peter Bosz. Bovendien kan het de vroegste titel ooit in de Eredivisie worden.

Alle ogen zijn zondag dus gericht op FC Volendam en Feyenoord. Bij puntenverlies kan in Eindhoven de platte kar uit de schuur.

Door Redactie Hart van Nederland

