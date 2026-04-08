Politie houdt zeventien mensen aan tijdens kampioensfeest PSV

Rond de huldiging van PSV in Eindhoven zijn zeventien mensen aangehouden. De politie pakte hen dinsdag verspreid over de dag en avond op. De zeventien mensen werden om verschillende redenen aangehouden. Een aantal van hen zit nog vast voor verhoor.

De voetbalclub werd dinsdag gehuldigd op het Stadhuisplein, nadat de ploeg voor de 27ste keer landskampioen is geworden. Het afsteken van vuurwerk was verboden tijdens de huldiging van de Eindhovense kampioenen. Ook mochten fans geen tassen meenemen naar de met hekken omheinde terreinen op het plein en de Markt. Toch hield niet iedereen zich aan deze afspraken.

Het was dinsdag groot feest in Eindhoven. De selectie van de Brabantse club werd voor de derde keer op rij landskampioen van de Eredivisie.