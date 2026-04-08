93 mensen met brandwonden bij huldiging PSV, ondanks vuurwerkverbod

Voetbal

Vandaag, 19:42 - Update: 2 uur geleden

Tijdens de huldiging van PSV in Eindhoven hebben 93 mensen brandwonden opgelopen. Dat meldt de gemeente woensdag. Ondanks het vuurwerkverbod werden er toch fakkels afgestoken. Volgens de gemeente gaat het om (lichte) eerstegraads brandwonden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

De gemeente had van tevoren aangekondigd streng te zullen controleren op vuurwerk. Toch werden op het Stadhuisplein veel rode fakkels afgestoken toen de spelers op het bordes kwamen en klonken er af en toe knallen. De politie liet eerder al weten dat tijdens het kampioensfeest zeventien mensen zijn aangehouden, onder meer voor het afsteken van vuurwerk.

Het was dinsdag groot feest in Eindhoven, zoals je op bovenstaande video ziet. De selectie van de Brabantse club werd voor de derde keer op rij landskampioen van de Eredivisie.

Volgens de gemeente is de dag verder "over het algemeen" goed verlopen en waren er geen grote incidenten. Om ervoor te zorgen dat een dergelijk feest "leuk, gezellig en veilig blijft en dat we rekening houden met elkaar" gaat de gemeente samen met PSV en de organisatie de dag nog evalueren om te kijken wat er een eventuele volgende keer beter kan.

Tientallen kilo's vuurwerk

Vorig jaar, toen PSV ook kampioen werd, meldden zich volgens regionale media rond de huldiging ruim zestig mensen bij de EHBO met brandwonden. Daarom besloot de gemeente dit jaar tot een vuurwerkverbod. Een woordvoerster van de gemeente stelt dat het verbod wel degelijk effect heeft gehad. "De exacte hoeveelheid vuurwerk die bij de Markt en het Stadhuisplein is ingenomen is nog niet geteld, maar het gaat om enkele tientallen kilo's."

Door ANP

Politie houdt zeventien mensen aan tijdens kampioensfeest PSV
Spelers PSV gehuldigd, groot feest op pleinen in Eindhoven

