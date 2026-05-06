Wat een held: Tim (14) veilt voetbalshirts voor kankeronderzoek

Je kunt er maar één ding van zeggen: hartverwarmend. Het gaat om de actie van Tim van Groes uit Purmerend. De 14-jarige jongen lijdt aan een agressieve vorm van lymfeklierkanker en zamelt geld in door voetbalshirts van bekende voetballers te veilen. De volledige opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Centrum, waar belangrijk onderzoek wordt gedaan.

En de ouders van Tim? Die zijn apetrots op hun kleine (nou ja, grote) held. Tim zelf blijft er nuchter onder, maar stiekem vindt hij het succes van de veiling wel heel gaaf. Op veel shirts is inmiddels flink geboden. Donderdag loopt de actie af en wordt de eindopbrengst bekendgemaakt.

Afleiding

Het gaat niet om zomaar wat shirtjes: het zijn gedragen shirts van Nederlandse én internationale voetbalsterren. "We zijn twee maanden aan het verzamelen geweest", vertelt de jonge voetballer uit de Noord-Hollanse plaats. "Het begon met een bericht op LinkedIn en toen kwamen er veel reacties, ook vanuit het buitenland. Veel shirtjes kregen we opgestuurd, maar we zijn ook langs geweest bij bijvoorbeeld AZ, Ajax en PSV."

En iedere keer natuurlijk even op de foto met de speler van wie het shirt afkomstig is. Wel zo leuk voor Tim. Daarnaast zorgt de actie voor de nodige afleiding voor de zieke jongen. "Het helpt mij door het proces heen, want het is wel zwaar. Het traject is nu een half jaar bezig en dit is het zware deel, met chemokuren. Daarna krijg ik pilletjes en is het iets minder zwaar."

De actie krijgt veel steun van medeorganisator Justin van den Berg, staflid bij AZ. Zijn zoontje is ook ziek en daarom draagt hij de actie een bijzonder warm hart toe.