Jarige Dick Advocaat (79) krijgt prachtig verjaardagscadeau van Curaçao

Dick Advocaat is maandag 79 jaar geworden en kreeg van zijn ploeg Curaçao een passend verjaardagscadeau. De ploeg van de Nederlandse bondscoach won in de Nations League met liefst 6-1 van Nicaragua.

In bovenstaande video vertellen de ouders van doelman Eloy Room hoe zij de historische prestatie van hun zoon op het WK 2026 hebben beleefd.

Curaçao stond bij rust al met 5-0 voor. Livano Comenencia, Kenji Gorré, Leandro Bacuna en Juninho Bacuna zorgden voor de ruime voorsprong. Na rust deed Nicaragua nog iets terug, maar Jürgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1.

Historisch

Advocaat schreef afgelopen zomer geschiedenis door met Curaçao een ticket voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te bemachtigen. Het was de eerste WK-deelname ooit van het eiland. Curaçao was daarmee bovendien het kleinste land dat ooit op een WK stond.

Advocaat maakte eerder naam als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij was in totaal drie keer bondscoach van Oranje en leidde Nederland onder meer naar het WK van 1994 en het EK van 2004.