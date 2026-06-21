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Ouders Eloy Room trots na heldenrol van Curaçao-keeper op WK

WK

Gisteren, 23:12

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Hij werd zaterdagnacht de grote held van Curaçao. Doelman Eloy Room hield met een reeks spectaculaire reddingen Ecuador van scoren af en bezorgde zijn land een knap 0-0-gelijkspel op het WK. De 37-jarige keeper schreef daarmee zelfs geschiedenis: nooit eerder hield een doelman op een WK zoveel schoten tegen terwijl hij de nul hield.

Niet alleen op Curaçao is de vreugde groot, ook in Nijmegen wordt volop meegeleefd. Daar wonen zijn ouders Ineke en Lesley, die hun zoon opnieuw zagen uitblinken op het hoogste podium van het voetbal.

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Populair op social media

De prestaties van Room blijven ook buiten het veld niet onopgemerkt. Op sociale media groeit zijn populariteit razendsnel en zijn naam gaat de hele voetbalwereld over.

In de video boven dit artikel vertellen de trotse ouders hoe zij de historische wedstrijd beleefden en wat het voor hen betekent om hun zoon op 37-jarige leeftijd nog altijd te zien schitteren op het allerhoogste niveau.

Door Redactie Hart van Nederland

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