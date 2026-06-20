Oranje krijgt koninklijke steun in WK-stadion in Houston

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane zijn zaterdag aanwezig bij de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. Het drietal moedigt Oranje aan vanuit het NRG Stadium in Houston, waar Nederland zijn tweede groepswedstrijd speelt.

Voor de aftrap zongen de koning, koningin en prinses gezamenlijk het Wilhelmus mee. Ook dragen ze alle drie een oranje sjaal om hun nek.

Tienduizenden Oranjefans liepen voorafgaand aan de wedstrijd mee in een oranjemars. Beelden daarvan zie je in bovenstaande video.

Vanuit skybox in stadion

Het koningspaar en prinses Ariane volgen de wedstrijd vanuit een skybox in het stadion. Naast koning Willem-Alexander zit FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

De aanwezigheid van de koning, koningin en prinses was eerder al aangekondigd door de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is niet de eerste keer dat leden van het Koninklijk Huis Oranje steunen bij een groot internationaal voetbaltoernooi.

Ook steun voor Curaçao

Na de wedstrijd van Nederland reizen Willem-Alexander, Máxima en Ariane door naar Kansas City. Daar wonen zij later op de dag ook de groepswedstrijd van Curaçao tegen Ecuador bij.