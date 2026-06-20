Hitte stopt Oranjefans niet: duizenden supporters lopen fanwalk in Houston

Duizenden supporters van het Nederlands elftal zijn zaterdagochtend vroeg samengekomen op het fanplein in Houston. Met vlaggen, muziek en veel gezang bereiden supporters zich voor op de fanwalk naar het stadion voor de WK-wedstrijd tegen Zweden. Vanwege de hoge temperaturen heeft de stad extra maatregelen genomen om de supporters tijdens de traditionele oranjemars koel en veilig te houden.

Langs de route richting het Houston Stadium zijn onder meer watertappunten, koeltenten en koelwagens geplaatst. Rond 08.45 uur vertrekken de supporters achter de bekende Oranjebus richting het stadion, waar de wedstrijd om 12.00 uur lokale tijd begint (19.00 uur Nederlandse tijd).

De burgemeester van Arlington, de stad waar Oranje de openingswedstrijd speelde tegen Japan, maakte de eerste oranjemars mee. In bovenstaande video vertelt hij daarover.

Niet alleen Nederlanders

Niet alleen Nederlandse supporters hebben zich verzameld; ook veel Amerikanen zijn in het oranje gekleed om de ploeg van bondscoach Ronald Koeman te steunen. De KNVB verwacht, net als bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan, ongeveer 15.000 fans tijdens de oranjemars.