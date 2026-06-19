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Wauw! Voor dit bedrag zijn gedragen shirts van Oranje-spelers geveild

WK

Vandaag, 20:21

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De veiling van shirts die het Nederlands elftal droeg tijdens het eerste WK-duel met Japan heeft 59.069 euro opgeleverd. Het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk bracht het meeste op en werd voor 13.300 euro geveild.

Ook de shirts van Cody Gakpo (5.116 euro), Frenkie de Jong (4.884 euro), Ryan Gravenberch (4.507 euro) en Micky van de Ven (4.214 euro) waren in trek. De gedragen en gesigneerde wedstrijdshirts werden geveild via veilingplatform MatchWornShirt (MWS). Volgens Bob Zonderwijk van dat bedrijf is het hoge bedrag voor het shirt van Van Dijk goed te verklaren: "Het shirt van Virgil is zo populair, omdat dit waarschijnlijk zijn laatste WK is."

Sporthistorie en emotie

"Hij is de langstzittende aanvoerder en heeft het eerste doelpunt voor Oranje op het WK gescoord", vervolgt Zonderwijk. "Dat was overigens ook meteen zijn eerste WK-doelpunt. Dit samen geeft dit shirt meer sporthistorie en emotie mee."

De shirts die de spelers van bondscoach Ronald Koeman zaterdag dragen tegen Zweden worden ook geveild.

Voorafgaand aan de wedstrijd zondag maakte het Oranjelegioen indruk met de fanwalk naar het stadion, dat zie je in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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