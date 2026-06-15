Amerikaanse burgemeester lovend over Nederlandse fans: 'Go Orange!'

Het Oranjelegioen is wereldwijd een fenomeen. En dat weten ze sinds dit WK voetbal in Amerika nu ook. Sterker nog: de burgemeester van Arlington, de stad waar we de openingswedstrijd speelden tegen Japan, is bijzonder groot fan van de in oranje gestoken fans.

In Nederland zou het een van de grootste steden zijn, met zo'n 400.000 inwoners: Arlington. De burgervader van al die Amerikanen, Jim Ross, is dan ook een drukbezet man. Maar voor de Nederlandse fans en Hart van Nederland maakt hij graag even tijd vrij. Hij is bijzonder blij met al het vrolijke oranje dat door de straten van zijn stad trok, middels de Oranje-mars. Vrolijk schalt hij dan ook: "Go Orange" oftewel "hup Oranje"!

"Dat al die mensen samenkomen, een enorm leuke tijd hebben. Dat was een ongelooflijk ervaring", gaat de burgemeester verder. Ross was ook bij het duel tussen Nederland en Japan zelf. Zoals velen zag hij dat de eerste helft ietwat slaapverwekkend was, maar de tweede helft maakte een hoop goed. "Dat werd heel intens. Een heel spannende pot. Het was weliswaar gelijkspel, maar enorm leuk om naar te kijken."

Welke lovende woorden burgemeester Ross nog meer voor ons land en met name de fans over heeft, zie je in bovenstaande video.