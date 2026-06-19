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Fans verwachten winst Nederland tijdens WK-wedstrijd tegen Zweden

Panel

Vandaag, 20:17

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Oranje speelt zaterdagavond haar tweede WK-wedstrijd, dit keer tegen Zweden. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat het redelijk goed zit met het vertrouwen in het Nederlands elftal: 42 procent denkt dat Nederland er met de winst vandoor gaat.

Toch is het vertrouwen niet onverdeeld: 33 procent denkt dat de wedstrijd eindigt in gelijkspel, en 25 procent verwacht dat Zweden als winnaar uit de bus komt. Hoewel de grootste groep dus denkt dat Oranje gaat winnen, is uiteindelijk een meerderheid van 58 procent van mening dat het Oranje wederom niet gaat lukken te winnen, na eerder al het gelijkspel tegen Japan.

De Oranjesfeer zit er in Amerika goed in. Zelfs de Amerikaanse burgemeester is lovend over de Nederlandse fans, zo is te zien in bovenstaande video.

Hoewel de wedstrijd tegen Zweden pas de tweede keer is dat Oranje van zich laat zien tijdens dit WK, blijkt uit het Hart van Nederland-panel dat mensen het vrijwel unaniem eens zijn dat ons land geen wereldkampioen wordt. Maar liefst 90 procent ziet dat niet gebeuren. 10 procent denkt dat Nederland wel als winnaar uit de bus komt. Maar daarvoor zullen ze eerst hun beste beentje voor moeten zetten tijdens de wedstrijd tegen Zweden. Die wedstrijd is zaterdag om 19 uur Nederlandse tijd.

Door Redactie Hart van Nederland

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