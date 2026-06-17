Orgel Joke verwacht tóch naar WK te gaan na pijnlijke val

Orgel Joke gaat waarschijnlijk tóch optreden tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten. De Vlaardingse muzikante, die vorige week nog twijfelde of ze door een gebroken spaakbeen kon spelen, verwacht inmiddels dat het gaat lukken. "Zoals het er nu uitziet hoop ik te kunnen spelen, dus daar ben ik wel blij om. En nu ligt het ook aan de voetballers hè, ze moeten natuurlijk wel door", zei ze woensdagochtend in de 538 Ochtendshow.

Joke raakte gewond toen ze tijdens het schoonmaken van haar balkon ten val kwam. Daarbij brak ze haar spaakbeen en liep ze een verwonding aan haar oor op. Inmiddels mag ze haar arm weer voorzichtig bewegen. "Ik mocht gisteren al wel m'n sling af doen en dan moest ik langzaam proberen te bewegen. En ik moet zeggen, dat viel niet tegen." Woensdag worden ook de hechtingen bij haar oor verwijderd en gaat het verband eraf.

Paspoort met spoed aangevraagd

De muzikante treft inmiddels al de nodige voorbereidingen voor een mogelijke reis naar Amerika. "Ik heb gisteren mijn paspoort met spoed aangevraagd, die ga ik straks met iemand ophalen, dus alles wordt wel in gang gezet." Ook over het oefenen is ze positief. "Ik heb nu nog anderhalve week om te oefenen, maar hoe het er nu naar uit ziet, moet dat gewoon lukken."

Bekijk het hele interview met Joke in de 538 Ochtendshow in de video bovenaan.