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Ronaldo versus Messi: wie kiest Nederland?

WK

Vandaag, 21:21

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Het zijn twee grootheden in het voetbal. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Allebei spelen ze op dit moment hun waarschijnlijk laatste WK. Messi won al een wereldtitel met Argentinië, dus eigenlijk is het nu de beurt aan de Portugees Ronaldo.

De twee knokken al hun hele leven om de titel 'beste speler ter wereld'. De voetbalwereld is verdeeld over wie nu de beste is. Ook Nederlanders zijn het er niet over eens.

Hart van Nederland vroeg het aan het Hart van Nederland panel. 56 procent van voetbalminnend Nederland zit in kamp Messi, 44 procent in kamp Ronaldo. Opvallend feitje: bij vrouwen is de verhouding anders. 53 procent van de dames kiest voor Ronaldo, 47 procent voor Messi.

In bovenstaande video zie je dat Nederland inderdaad verdeeld is over wie nou de beste is.

Door Redactie Hart van Nederland

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