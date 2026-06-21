Waarom we zo genieten van een juichende koning: 'Hij is ook een Nederlander'

Van een glunderende blik op de tribune bij Oranje tot een dansje in de kleedkamer van Curaçao. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat koning Willem-Alexander zaterdag een sportdag uit duizenden beleefde. En die uitbundige kant van de koning spreekt veel Nederlanders aan, valt te lezen in de reacties.

"Hier word je toch vrolijk van?", "Dit is geweldig", en "Niet elk koningspaar doet dit" zijn enkele reacties uit het land.

Het koningspaar en prinses Ariane zagen eerst hoe Nederland met 5-1 won van Zweden op het WK. Later op de dag waren ze aanwezig bij de historische wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde verrassend met 0-0 gelijk en pakte daarmee het eerste WK-punt ooit.

Na afloop van de wedstrijden ging de familie de kleedkamer in om de teams te feliciteren. Dat ging gepaard met een hoop enthousiasme: in de kleedkamer van de ploeg van Curaçao werd zelfs uitbundig gedanst. Beelden daarvan gingen al snel rond op sociale media.

Sportliefhebber

Volgens koningshuisdeskundige Sandra Schuurhof zien we juist bij sportwedstrijden een kant van de koning die veel Nederlanders aanspreekt. "De koning is helemaal in z'n element als het ook maar iets met Nederlandse sporters te maken heeft", zegt Schuurhof tegen Hart van Nederland. Dat hij met zulke uitslagen de perfecte sportdag kreeg voorgeschoteld, was "echt een cadeautje". "Hij geniet daar zo van."

De uitbundige koning vormt een groot contrast met de Willem-Alexander die mensen kennen van staatsbezoeken, officiële toespraken en Prinsjesdag. "Maar het is ook maar een gewone man. Hij is altijd koning, maar in het stadion is hij ook vooral een privémens en een sportliefhebber", zegt Schuurhof.

Dat enthousiasme is volgens haar niet gespeeld. "Het levert het koningshuis veel punten op, maar het is niet bedacht. Het is gewoon zo als ze zijn." Juist daarom werken die beelden volgens Schuurhof zo goed. "Gelukkig is hij zo; hij is ook een Nederlander, en wij Nederlanders laten ook gewoon onze emotie zien bij sportwedstrijden."