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Oranje walst over Zweden heen (5-1): is Nederland nu al door?

WK

Vandaag, 21:01

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Het Nederlands elftal is nagenoeg zeker van een plaats in de volgende ronde van het wereldkampioenschap. Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal in Houston met 5-1 winnen van Zweden. Oranje was het toernooi begonnen met een gelijkspel (2-2) tegen Japan.

Brian Brobbey, die verrassend in het basiselftal mocht beginnen, opende in de vijfde minuut de score. De spits van Sunderland nam in de zeventiende minuut ook de tweede treffer voor zijn rekening. Zweden liet voor rust enkele goede kansen liggen om te scoren.

Tienduizenden Oranjefans liepen voorafgaand aan de wedstrijd mee in een oranjemars. Beelden daarvan zie je in bovenstaande video.

Oranje sloeg ook in de tweede helft in de beginfase twee keer toe. Dit keer kwamen beide doelpunten op naam van linksbuiten Cody Gakpo. Anthony Elanga scoorde na een uur spelen tegen. Crysencio Summerville bepaalde de eindstand.

Volgende ronde?

Nederland staat eerste in groep F met 4 punten uit twee wedstrijden. Zweden volgt op de tweede plaats met 3 punten. Japan (1 punt) en Tunesië (0 punten) komen later op zaterdag nog in actie. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de zestiende finales, net als de acht beste nummers 3 van de twaalf groepen.

Door ANP

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